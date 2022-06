LIVE Giro d’Italia U23, tappa di oggi in DIRETTA: si va da Chiuro a Ravenna, aggiornamenti dalle 13.30 (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia U23 2022 13.40 Si ripartirà dalla vittoria schiacciante di ieri della maglia rosa Leo Hayter (Hagens Berman Axeon). Il britannico ha preso il largo nella parte finale della frazione con arrivo a Santa Caterina Valfurva e ha consolidato la sua prima posizione in classifica generale. 13.35 La partenza odierna è prevista per le 13:50. 13.30 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta tappa del Giro d’Italia U23 2022! Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta tappa del Giro d’Italia U23 2022! Si ripartirà dalla vittoria schiacciante di ... Leggi su oasport (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELU23 2022 13.40 Si ripartirà dalla vittoria schiacciante di ieri della maglia rosa Leo Hayter (Hagens Berman Axeon). Il britannico ha preso il largo nella parte finale della frazione con arrivo a Santa Caterina Valfurva e ha consolidato la sua prima posizione in classifica generale. 13.35 La partenza odierna è prevista per le 13:50. 13.30 Buongiorno a tutti e benvenuti alladella quartadelU23 2022! Buongiorno a tutti e benvenuti alladella quartadelU23 2022! Si ripartirà dalla vittoria schiacciante di ...

Pubblicità

fabrimilan65 : RT @fabrimilan65: #13giugno 1979: muore #DemetrioStratos Frontman delle band I Ribelli e #Area. 'Non siamo qui per sciacquarci i coglio… - cyclingoo : ?? DIRETTA Giro di Svizzera 2022 LIVE, Terza Tappa / By @spaziociclismo - PinarPinzuti : RT @bikeitalia_it: Live da @VelocitySeries | il presidente della @EuCyclistsFed: 'la bicicletta è lo strumento per ridurre la nostra dipend… - ilpinz : RT @bikeitalia_it: Live da @VelocitySeries | il presidente della @EuCyclistsFed: 'la bicicletta è lo strumento per ridurre la nostra dipend… - infoitsport : LIVE Giro d'Italia U23, tappa di oggi in DIRETTA: si va da Chiuro a Ravenna, arrivo in volata? -