LIVE Giro d’Italia U23, tappa di oggi in DIRETTA: si spezza il gruppo sul Castionetto, 75 km al traguardo (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia U23 2022 14.30 Dietro di loro i primi inseguitori si trovano a 20”. A 45” ci sono altri corridori, mentre il gruppo principale è a 1? circa. 14.29 Il gruppo si è diviso in vari tronconi sulla salita che porta al GPM di Castionetto. Davanti a tutti ci sono ora Mattia Petrucci (Team Colpack Ballan), Lorenzo Milesi (Development Team DSM), Davide De Pretto (Zalf Euromobil Fior), Samuel Watson (Equipe continentale Groupama-FDJ), Nicolo Buratti e Davide De Cassan (Cycling Team Friuli ASD), Giovanni Bortoluzzi (Work Service Vitalcare Vega) e Gil Gelders (Bingoal Pauwels Sauces WB Development Team). 14.23 “Finora è stato un Giro molto duro, soprattutto dopo la ... Leggi su oasport (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELU23 2022 14.30 Dietro di loro i primi inseguitori si trovano a 20”. A 45” ci sono altri corridori, mentre ilprincipale è a 1? circa. 14.29 Ilsi è diviso in vari tronconi sulla salita che porta al GPM di. Davanti a tutti ci sono ora Mattia Petrucci (Team Colpack Ballan), Lorenzo Milesi (Development Team DSM), Davide De Pretto (Zalf Euromobil Fior), Samuel Watson (Equipe continentale Groupama-FDJ), Nicolo Buratti e Davide De Cassan (Cycling Team Friuli ASD), Giovanni Bortoluzzi (Work Service Vitalcare Vega) e Gil Gelders (Bingoal Pauwels Sauces WB Development Team). 14.23 “Finora è stato unmolto duro, soprattutto dopo la ...

