LIVE Giro d’Italia U23, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto, 5 km al traguardo (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia U23 2022 16.11 Il corridore della Israel si è imposto davanti al norvegese Anders Foldager (Biesse – Carrera) e al francese Romain Grégoire (Equipe continentale Groupama-FDJ). 16.09 TRIONFA IL CANADESE RILEY PICKRELL! 16.07 Ormai ci siamo: ultimo chilometro! 16.05 Prova a scappare Vincent Van Hemelen (Lotto Soudal), ma il gruppo lo riprende subito. 16.04 3 km all’arrivo! Attenzione al finale in leggera salita. 16.03 Sono circa in 30 nel gruppo maglia rosa. A 11” tanti altri corridori. 16.01 gruppo maglia rosa compatto! Ripresi dunque anche gli ultimi quattro fuggitivi. 16.00 Nel gruppo c’è ovviamente la maglia rosa Leo Hayter (Hagens Berman Axeon). 15.59 ... Leggi su oasport (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELU23 2022 16.11 Il corridore della Israel si è imposto davanti al norvegese Anders Foldager (Biesse – Carrera) e al francese Romain Grégoire (Equipe continentale Groupama-FDJ). 16.09 TRIONFA IL CANADESE RILEY PICKRELL! 16.07 Ormai ci siamo: ultimo chilometro! 16.05 Prova a scappare Vincent Van Hemelen (Lotto Soudal), ma illo riprende subito. 16.04 3 km all’arrivo! Attenzione al finale in leggera salita. 16.03 Sono circa in 30 nelmaglia rosa. A 11” tanti altri corridori. 16.01maglia rosa! Ripresi dunque anche gli ultimi quattro fuggitivi. 16.00 Nelc’è ovviamente la maglia rosa Leo Hayter (Hagens Berman Axeon). 15.59 ...

zazoomblog : LIVE Giro d’Italia U23 tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo si avvicina alla fuga 20 km al traguardo - #d’Italia… - OA_Sport : Segui con noi la DIRETTA LIVE del Giro di Svizzera 2022 - hxrrysyndrome : Oggi il corriere ha deciso di portarmi contemporaneamente tutti gli acquisti che ho fatto nel giro di un mese per f… - fabrimilan65 : RT @fabrimilan65: #13giugno 1979: muore #DemetrioStratos Frontman delle band I Ribelli e #Area. 'Non siamo qui per sciacquarci i coglio… - cyclingoo : ?? DIRETTA Giro di Svizzera 2022 LIVE, Terza Tappa / By @spaziociclismo -