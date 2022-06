LIVE Giro di Svizzera 2022, tappa di oggi in DIRETTA: tra poco la Cote au Bouvier, prima salita di giornata (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.50 Breve tratto di discesa ed inizierà la Cote au Bouvier, 5500 metri all’8,3% di pendenza media. 14.47 Altro ritiro in corsa, questa volta a mollare la bicicletta e a salire sull’ammiraglia è Davide Villella (Cofidis). 14.45 Siamo al momento in un tratto di falsopiano. 14.43 Da segnalare intanto il ritiro di Kamil Malecki (Lotto-Soudal), coinvolto in una caduta di gruppo nelle prime fasi di corsa. 14.41 Fra meno di dieci chilometri inizierà la prima vera salita di giornata, la Cote au Bouvier. 14.38 Aumenta il margine della fuga, che sale ora a 3’10”. 14.36 Altro tratto di salita, ma non valido come GPM. 14.33 Il margine di Philippe Gilbert (Lotto-Soudal), Quinn Simmons ... Leggi su oasport (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.50 Breve tratto di discesa ed inizierà laau, 5500 metri all’8,3% di pendenza media. 14.47 Altro ritiro in corsa, questa volta a mollare la bicicletta e a salire sull’ammiraglia è Davide Villella (Cofidis). 14.45 Siamo al momento in un tratto di falsopiano. 14.43 Da segnalare intanto il ritiro di Kamil Malecki (Lotto-Soudal), coinvolto in una caduta di gruppo nelle prime fasi di corsa. 14.41 Fra meno di dieci chilometri inizierà laveradi, laau. 14.38 Aumenta il margine della fuga, che sale ora a 3’10”. 14.36 Altro tratto di, ma non valido come GPM. 14.33 Il margine di Philippe Gilbert (Lotto-Soudal), Quinn Simmons ...

Pubblicità

OA_Sport : Segui con noi la DIRETTA LIVE del Giro di Svizzera 2022 - hxrrysyndrome : Oggi il corriere ha deciso di portarmi contemporaneamente tutti gli acquisti che ho fatto nel giro di un mese per f… - fabrimilan65 : RT @fabrimilan65: #13giugno 1979: muore #DemetrioStratos Frontman delle band I Ribelli e #Area. 'Non siamo qui per sciacquarci i coglio… - cyclingoo : ?? DIRETTA Giro di Svizzera 2022 LIVE, Terza Tappa / By @spaziociclismo - PinarPinzuti : RT @bikeitalia_it: Live da @VelocitySeries | il presidente della @EuCyclistsFed: 'la bicicletta è lo strumento per ridurre la nostra dipend… -