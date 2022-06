LIVE Giro di Svizzera 2022, tappa di oggi in DIRETTA: si sale verso Bellelay, Bahrain-Victorious inizia a tirare (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.53 Con la Bahrain-Victorious che si è unita a TotalEnergies ed Intermarché-Wanty-Gobert, il gruppo torna a guadagnare, ritrovandosi ora a 2’10” dalla fuga. 15.50 Meno di 70 chilometri al traguardo. 15.47 Intanto Remco Evenepoel (Quick Step-Alpha Vinyl) è stato costretto a dover rientrare in gruppo da dietro. Poche difficoltà per lui nel ricongiungersi. 15.45 Ora la Trek-Segafredo di Stephen Williams ha preso in mano la situazione e sta tirando in gruppo. 15.42 inizia l’ascesa del Bellelay per i sei fuggitivi. Nel mentre Quinn Simmons (Trek-Segafredo) ha cambiato la bicicletta. 15.40 Pochi chilometri all’attacco di Bellelay, secondo GPM di giornata. 15.37 Conclusa la discesa della Cote au Bouvier. Percorsi più di 100 ... Leggi su oasport (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.53 Con lache si è unita a TotalEnergies ed Intermarché-Wanty-Gobert, il gruppo torna a guadagnare, ritrovandosi ora a 2’10” dalla fuga. 15.50 Meno di 70 chilometri al traguardo. 15.47 Intanto Remco Evenepoel (Quick Step-Alpha Vinyl) è stato costretto a dover rientrare in gruppo da dietro. Poche difficoltà per lui nel ricongiungersi. 15.45 Ora la Trek-Segafredo di Stephen Williams ha preso in mano la situazione e sta tirando in gruppo. 15.42l’ascesa delper i sei fuggitivi. Nel mentre Quinn Simmons (Trek-Segafredo) ha cambiato la bicicletta. 15.40 Pochi chilometri all’attacco di, secondo GPM di giornata. 15.37 Conclusa la discesa della Cote au Bouvier. Percorsi più di 100 ...

