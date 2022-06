LIVE Giro di Svizzera 2022, tappa di oggi in DIRETTA: chance per le ruote veloci, ma prima tanti saliscendi (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta della terza tappa del Giro di Svizzera 2022, la Aesch-Grenchen di 176,9 chilometri. Altra frazione mossa, con salite non dure ma che potranno rimanere nelle gambe dei corridori; non sembra però essere il terreno giusto per far scattare la battaglia tra gli uomini di classifica. Quattro i GPM segnalati sull’altimetria, ma presenti anche tante altre salite non registrate. Il manubrio andrà subito all’insù, poi venti chilometri completamente pianeggianti prima di due ascese non categorizzate. La prima vera salita di giornata è la Cote au Bouvier, 5500 metri all’8,3%, che potrà testare le gambe di alcuni scalatori ma senza ... Leggi su oasport (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti e benvenuti allascritta della terzadeldi, la Aesch-Grenchen di 176,9 chilometri. Altra frazione mossa, con salite non dure ma che potranno rimanere nelle gambe dei corridori; non sembra però essere il terreno giusto per far scattare la battaglia tra gli uomini di classifica. Quattro i GPM segnalati sull’altimetria, ma presenti anche tante altre salite non registrate. Il manubrio andrà subito all’insù, poi venti chilometri completamente pianeggiantidi due ascese non categorizzate. Lavera salita di giornata è la Cote au Bouvier, 5500 metri all’8,3%, che potrà testare le gambe di alcuni scalatori ma senza ...

