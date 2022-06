LIVE Giro di Svizzera 2022, tappa di oggi in DIRETTA: 2? per la fuga, c’è Boaro tra di loro (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.17 Il plotone si avvicina progressivamente. Il suo obiettivo sarà, molto probabilmente, di chiudere il gap negli ultimi 30 chilometri. 16.14 Problema meccanico per Marc Hirschi (UAE Team Emirates), fortunatamente in un tratto facile. 16.11 Ora Il gruppo è a poco più di 2? da Philippe Gilbert (Lotto-Soudal), Quinn Simmons (Trek-Segafredo), Stefan Bissegger (EF Education-Easypost), Joseph Rosskopf (Human Powered Health), Manuele Boaro (Astana Qazaqstan) e Matthias Reutimann (Nazionale Svizzera). 16.07 Ora tratto di lunga discesa, a parte un dentello prima dei -50. Poi il terzo GPM di giornata, il Vauffelin. 16.05 60 chilometri al traguardo. 16.02 Il gruppo transita a 2’20” di svantaggio dai fuggitivi. 16.00 Quinn Simmons (Trek-Segafredo) passa per primo anche sul GPM di ... Leggi su oasport (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.17 Il plotone si avvicina progressivamente. Il suo obiettivo sarà, molto probabilmente, di chiudere il gap negli ultimi 30 chilometri. 16.14 Problema meccanico per Marc Hirschi (UAE Team Emirates), fortunatamente in un tratto facile. 16.11 Ora Il gruppo è a poco più di 2? da Philippe Gilbert (Lotto-Soudal), Quinn Simmons (Trek-Segafredo), Stefan Bissegger (EF Education-Easypost), Joseph Rosskopf (Human Powered Health), Manuele(Astana Qazaqstan) e Matthias Reutimann (Nazionale). 16.07 Ora tratto di lunga discesa, a parte un dentello prima dei -50. Poi il terzo GPM di giornata, il Vauffelin. 16.05 60 chilometri al traguardo. 16.02 Il gruppo transita a 2’20” di svantaggio dai fuggitivi. 16.00 Quinn Simmons (Trek-Segafredo) passa per primo anche sul GPM di ...

