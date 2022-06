LIVE Germania-Italia, Nations League in DIRETTA: poco più di 20 minuti e si parte al Borussia Park (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 20.20 Analizziamo le formazioni ufficiali, partendo dai padroni di casa della Germania: 4-2-3-1 scelto da Flick con Neuer tra i pali, quartetto difensivo composto dai terzini Klostermann e Raum, con Rudiger e Sule al centro. In Mediana Joshua Kimmich sarà affiancato da Ilkay Gundogan; terzetto offensivo con Sané, Muller e Hofmann a sostegno della punta Timo Werner. 20.15 L’ultimo precedente, svoltosi al Dall’Ara di Bologna, ha visto le due squadre dividersi la posta in palio, 1-1 frutto delle reti di Lorenzo Pellegrini e Joshua Kimmich. Un match intenso, equilibrato, con numerose occasioni (soprattutto per gli azzurri un po’ spreconi, aspetto su cui lo stesso Mancini insiste, sperando di migliorare al più presto), e anche questa sera potrebbe accadere lo stesso. 20.10 Vista la situazione in ... Leggi su oasport (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.20 Analizziamo le formazioni ufficiali,ndo dai padroni di casa della: 4-2-3-1 scelto da Flick con Neuer tra i pali, quartetto difensivo composto dai terzini Klostermann e Raum, con Rudiger e Sule al centro. In Mediana Joshua Kimmich sarà affiancato da Ilkay Gundogan; terzetto offensivo con Sané, Muller e Hofmann a sostegno della punta Timo Werner. 20.15 L’ultimo precedente, svoltosi al Dall’Ara di Bologna, ha visto le due squadre dividersi la posta in palio, 1-1 frutto delle reti di Lorenzo Pellegrini e Joshua Kimmich. Un match intenso, equilibrato, con numerose occasioni (soprattutto per gli azzurri un po’ spreconi, aspetto su cui lo stesso Mancini insiste, sperando di migliorare al più presto), e anche questa sera potrebbe accadere lo stesso. 20.10 Vista la situazione in ...

