LIVE Germania-Italia, Nations League in DIRETTA: manca pochissimo al calcio d’inizio! (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 20.40 Ci siamo, le squadre sono pronte per scendere in campo! 20.35 Borussia Park stracolmo, grandissimi atmosfera per una partita che merita una simile cornice di pubblico. Germania-Italia non è mai un incontro come gli altri. 20.30 Non può mancare il sostegno per gli azzurri: #NationsLeague #GermaniaItalia #GERITA#Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/2ZevyGVBde — Nazionale Italiana (@Azzurri) June 14, 2022 20.25 Non cambia l’assetto tattico Roberto Mancini, fedele al 4-3-3, ma con nuovi interpreti: davanti a Donnarumma, da destra a sinistra, Calabria, Mancini, Bastoni e Spinazzola. Frattesi, Cristante e Barella in mediana, trio offensivo molto mobile con Politano sulla destra, ... Leggi su oasport (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.40 Ci siamo, le squadre sono pronte per scendere in campo! 20.35 Borussia Park stracolmo, grandissimi atmosfera per una partita che merita una simile cornice di pubblico.non è mai un incontro come gli altri. 20.30 Non puòre il sostegno per gli azzurri: ##GERITA#Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/2ZevyGVBde — Nazionalena (@Azzurri) June 14, 2022 20.25 Non cambia l’assetto tattico Roberto Mancini, fedele al 4-3-3, ma con nuovi interpreti: davanti a Donnarumma, da destra a sinistra, Calabria, Mancini, Bastoni e Spinazzola. Frattesi, Cristante e Barella in mediana, trio offensivo molto mobile con Politano sulla destra, ...

Pubblicità

sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Gazprom taglia del 40% forniture gas alla #Germania via #NorthStream.… - UEFAcom_it : SI PARTE! LIVE ?????????? Segui Germania-Italia di #NationsLeague: - Claudio21889225 : RT @Corriere: Germania-Italia, formazioni ufficiali: Politano, Raspadori e Gnonto in attacco - Corriere : Germania-Italia, formazioni ufficiali: Politano, Raspadori e Gnonto in attacco - gilnar76 : Germania Italia LIVE: Gatti e Locatelli partono dalla panchina #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea -