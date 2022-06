LIVE Germania-Italia, Nations League in DIRETTA: comincia il match! (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 7? Sané, che brivido! Ripartenza ben condotta dalla Germania approfittando l’assenza sulla fascia sinistra (destra per gli azzurri) di Calabria che aveva accompagnato la manovra offensiva. Werner occupa bene lo spazio per poi servire al limite dell’aria Sané che col destro sfiora il palo. 4? Inizio abbastanza concitato, si cerca l’impostazione dal basso e palla a terra. 2? Provano la combinazione nello stretto Raspadori e Gnonto ma peccano di imprecisione. 1? Subito un brivido per gli azzurri: Muller serve in profondità Timo Werner, ma Mancini è attento e chiude sul tedesco. 1? comincia Germania-Italia! 20.45 Manca solo il fischio d’inizio, sta per cominciare Germania-Italia! 20.43 CHE CLIMA! Tantissimi tifosi ... Leggi su oasport (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7? Sané, che brivido! Ripartenza ben condotta dallaapprofittando l’assenza sulla fascia sinistra (destra per gli azzurri) di Calabria che aveva accompagnato la manovra offensiva. Werner occupa bene lo spazio per poi servire al limite dell’aria Sané che col destro sfiora il palo. 4? Inizio abbastanza concitato, si cerca l’impostazione dal basso e palla a terra. 2? Provano la combinazione nello stretto Raspadori e Gnonto ma peccano di imprecisione. 1? Subito un brivido per gli azzurri: Muller serve in profondità Timo Werner, ma Mancini è attento e chiude sul tedesco. 1?! 20.45 Manca solo il fischio d’inizio, sta perre! 20.43 CHE CLIMA! Tantissimi tifosi ...

