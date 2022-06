LIVE Germania-Italia, Nations League in DIRETTA: 5-2, serata da dimenticare per gli azzurri, Germania dominante (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 22.51 Gli errori individuali (Cristante, Bastoni, Donnarumma) hanno sicuramente influito, ma resta una prestazione al di sotto delle aspettative, un’involuzione rispetto alle ultime uscite. Può comunque capitare una battuta d’arresto in un percorso di crescita, per certi versi di rivoluzione; il problema sta piuttosto nel come arriva questa battuta. 22.48 Brutta prestazione per la Nazionale di Roberto Mancini: difficoltà fisica, tecnica, anche tattica con il C.T. che ha provato a intervenire passando alla difesa a tre ma non ha dato i suoi frutti. 22.45 I goal di Gnonto e Bastoni nel finale rendono solo in minima parte la sconfitta meno amara, ma la Germania è stata nettamente superiore. FINISCE QUI! LA Germania BATTE L’Italia PER 5-2. 90? +3 ... Leggi su oasport (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.51 Gli errori individuali (Cristante, Bastoni, Donnarumma) hanno sicuramente influito, ma resta una prestazione al di sotto delle aspettative, un’involuzione rispetto alle ultime uscite. Può comunque capitare una battuta d’arresto in un percorso di crescita, per certi versi di rivoluzione; il problema sta piuttosto nel come arriva questa battuta. 22.48 Brutta prestazione per la Nazionale di Roberto Mancini: difficoltà fisica, tecnica, anche tattica con il C.T. che ha provato a intervenire passando alla difesa a tre ma non ha dato i suoi frutti. 22.45 I goal di Gnonto e Bastoni nel finale rendono solo in minima parte la sconfitta meno amara, ma laè stata nettamente superiore. FINISCE QUI! LABATTE L’PER 5-2. 90? +3 ...

ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Germania Italia LIVE 5-1: ultimi minuti del match #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea - gilnar76 : Germania Italia LIVE 5-1: ultimi minuti del match #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - GERMANIA-ITALIA 5-2, i gol di Bastoni e Gnonto non bastano: azzurri surcalassati dai tedeschi - gianmancho1 : RT @paterno_carlo: LIVE TJ - GERMANIA-ITALIA 5-1, Gonto segna il gol della bandiera per gli azzurri vergognoso quest’anno Mancini senza juv… - zazoomblog : LIVE Germania-Italia Nations League in DIRETTA: si va all’intervallo sul 2-0 azzurri in totale difficoltà -… -