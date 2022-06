LIVE Germania-Italia | Nations League in DIRETTA | 5-2 | serata da dimenticare per gli azzurri | Germania dominante

(Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.57 Per stasera è tutto; grazie per aver seguito con noi il match della UEFAtra. Un augurio di una buonaa tutte e a tutti. 22.54totalmente daper la Nazionalena, che in alcuni tratti del match ha subito una lezione di calcio per la. Bisogna archiviare questo incontro, da questo punto di vista la pausa estiva arriva nel momento giusto. 22.51 Gli errori individuali (Cristante, Bastoni, Donnarumma) hanno sicuramente influito, ma resta una prestazione al di sotto delle aspettative, un’involuzione rispetto alle ultime uscite. Può comunque capitare una battuta d’arresto in un ...

sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Gazprom taglia del 40% forniture gas alla #Germania via #NorthStream.… - infoitsport : LIVE TJ - GERMANIA-ITALIA 5-1, Gonto segna il gol della bandiera per gli azzurri - cmdotcom : #GermaniaItalia 5-2, tracollo azzurro! Doppietta #Werner, #Gnonto e #Bastoni rendono il passivo meno amaro #GERITA… - ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Germania Italia LIVE 5-1: ultimi minuti del match #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea - gilnar76 : Germania Italia LIVE 5-1: ultimi minuti del match #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea -

Allo stadio Borussia Park, il match valido per la Nations League trae Italia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio Borussia Park di Moenchengladbach,e Italia si affrontano nel match valido per la quarta giornata della Nations League 2022 - 23. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi ...LEGA A - Alle 20.45 , oltre a- Italia , gli altri incontri: nel gruppo 3 della Lega A , quello degli Azzurri , l' Inghilterra prova a schiodarsi dall'ultimo posto e ospita l' Ungheria . Nel ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 22.57 Per stasera è tutto; grazie per aver seguito con noi il match della UEFA Nations League tra Germania e Italia. Un augurio di una buona serata a tutte e a tut ...In campo Germania-Italia 5-0, sfida di Nations League. 69' ancora in GOL Werner 5-0 68' è la volta di Werner 4-0 51' ancora in GOL la Germania, con Muller Inizia il secondo tempo, partono meglio gli ...