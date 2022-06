LIVE Germania-Italia, Nations League in DIRETTA: 5-1, goal della bandiera firmato Gnonto (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 87? Tripla invasione di campo al Borussia Park. 86? Ci prova Calabria con il sinistro a giro, blocca Neuer in sicurezza. 85? Il goal di Gnonto non cambia la sostanza del match, Germania sempre in assoluto controllo. 82? Secondo giallo del match, anche questa volta per la Germania. Ammonito Sané. 79? Record per Gnonto che a 18 anni 7 mesi 16 giorni è il marcatore più giovane della Nazionale Italiana. 78? Gnonto! 5-1! Tiro di Dimarco respinto da Neuer, arriva lestissimo Gnonto che la appoggia in rete a porta vuota. 77? Ultimo cambio per l’Italia, fuori Mancini e dentro Scamacca. Si passa al 3-4-3 (o 3-4-2-1). 75? Arriva un doppio cambio per la ... Leggi su oasport (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA87? Tripla invasione di campo al Borussia Park. 86? Ci prova Calabria con il sinistro a giro, blocca Neuer in sicurezza. 85? Ildinon cambia la sostanza del match,sempre in assoluto controllo. 82? Secondo giallo del match, anche questa volta per la. Ammonito Sané. 79? Record perche a 18 anni 7 mesi 16 giorni è il marcatore più giovaneNazionalena. 78?! 5-1! Tiro di Dimarco respinto da Neuer, arriva lestissimoche la appoggia in rete a porta vuota. 77? Ultimo cambio per l’, fuori Mancini e dentro Scamacca. Si passa al 3-4-3 (o 3-4-2-1). 75? Arriva un doppio cambio per la ...

