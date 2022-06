LIVE Germania-Italia | Nations League in DIRETTA | 1-0 | la sblocca Kimmich | azzurri in balia degli avversari

Leggi su oasport

(Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA38? Fatica ancora a trovare spazi in attacco l’sinora impeccabile. 35? Politano attende la sovrapposizione di Calabria che arriva precisa, così come preciso è il passaggio del terzino per Barella al limite dell’area, ma il tiro è sbilenco e finisce alto sopra la traversa. 35? Totalmente assente al momento la fase offensiva azzurra, eccezion fatta per la conclusione di Raspadori. 33? Donnarumma si oppone su Hofmann ma che azione della! Glidanno spettacolo, azione in verticale tutta di prima che ha portato alla conclusione in area dalla destra di Hofmann, ma Donnarumma impedisce il 2-0. 30? BRIVIDO PER LA! Sule per poco non commette un’ingenuità appoggiando con troppa leggerezza per Neuer, ma l’estremo ...