LIVE Germania-Italia 3-0 | in gol anche Muller Tracollo Italia!

(Di martedì 14 giugno 2022) Questa sera, alle 20:45 l'affronterà la, in trasferta, in quella che sarà la quarta partita del girone di...

Pubblicità

sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Gazprom taglia del 40% forniture #gas alla #Germania via Nord Stream. Il prezzo vola a… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Gazprom taglia del 40% forniture gas alla #Germania via #NorthStream.… - News24_it : LIVE Germania-Italia 3-0: gol di Kimmich, rigore di Gundogan e Muller | La diretta - La Gazzetta dello Sport - ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Germania Italia LIVE 2-0: Gundogan raddoppia a fine primo tempo #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea https:/… - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - GERMANIA-ITALIA 3-0, Muller firma il tris -

La cronaca di- Italia 3 - 0.leggi anche Nations League, Inghilterra - Italia 0 - 0: chance per Frattesi e Tonali Partono meglio i padroni di casa e al minuto 7 vanno vicini al ...LE STATISTICHE Negli ultimi 5 precedenti tra Italia e, quattro sono finiti in pareggio nell'arco dei 90 minuti. I tedeschi hanno perso solamente due delle ultime diciannove partite ...In campo Germania-Italia 2-0, sfida di Nations League. 40' + 3 gol su rigore di Gundogan 40' + 2 fallo di Bastoni, rigore per la Germania allo scadere 40' grande parata di Donnarumma su una potente ...52'- Adesso per l'Italia è davvero difficile cercare la rimonta. 51'- Muller!! 3-0 Germania!! Cross rasoterra di Raum raccolto dal giocatore del Bayern, che calcia di prima: conclusione leggermente ...