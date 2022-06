LIVE – Berrettini-Evans 2-1, primo turno Atp Queen’s 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di martedì 14 giugno 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Berrettini-Evans, incontro valevole per il torneo Atp 500 del Queen’s 2022. I due s’incrociano nuovamente dopo i quarti di finale dell’edizione dell’anno scorso. Matteo s’impose in due set tirati sul piccolo inglese, terzultimo ostacolo su una strada che alla fine lo condusse al sollevamento del trofeo. La partita si preannuncia di alto LIVEllo, tanto più che entrambi arrivano all’appuntamento con il serbatoio pieno di fiducia. Il numero dieci del mondo ha appena trionfato a Stoccarda al rientro da uno stop di quasi tre mesi. Il britannico, invece, ha portato a casa il Challenger di Nottingham sempre la scorsa settimana, dimostrando una volta per tutte l’invidiabile padronanza di questa superficie. Servirà la miglior versione di ... Leggi su sportface (Di martedì 14 giugno 2022) Ile latestuale di, incontro valevole per il torneo Atp 500 del. I due s’incrociano nuovamente dopo i quarti di finale dell’edizione dell’anno scorso. Matteo s’impose in due set tirati sul piccolo inglese, terzultimo ostacolo su una strada che alla fine lo condusse al sollevamento del trofeo. La partita si preannuncia di altollo, tanto più che entrambi arrivano all’appuntamento con il serbatoio pieno di fiducia. Il numero dieci del mondo ha appena trionfato a Stoccarda al rientro da uno stop di quasi tre mesi. Il britannico, invece, ha portato a casa il Challenger di Nottingham sempre la scorsa settimana, dimostrando una volta per tutte l’invidiabile padronanza di questa superficie. Servirà la miglior versione di ...

