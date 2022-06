L’Isola dei Famosi non sfonda | le indiscrezioni sulla prossima stagione Ilary Blasi simpatica ma si perde nei battibecchi veri? con Alvin e non solo

Pubblicità

fanpage : Soleil Sorge torna all’Isola dei famosi e ripropone la prova che l’ha resa iconica: quella dell’uomo vitruviano.… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - Lady Ruiz a Mykonos: 'L'isola dei gatti' - Affaritaliani : Ascolti TV ieri 13 giugno 2022: boom per l'Isola dei Famosi, flop per Vespa - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - Lady Ruiz a Mykonos: 'L'isola dei gatti' - susydigennaro : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - Lady Ruiz a Mykonos: 'L'isola dei gatti' -

La partecipazione di Soleil anche all'ultima edizione dell'Famosi ha fatto in effetti storcere il naso a molti 'hater', stanchi di vedere la modella in televisione per'ennesima volta . ...... con'investitore russo Vladimir Federov che vuole trasformare la squadra in un club d'élite dell'di Cipro". Come dire, tifosi dell'Aris: forse il tempismo non è statomigliori.'Hong ...