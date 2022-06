“L’Isola dei Famosi” | Lory Del Santo contro Marco Cucolo | “Tra me e il gioco hai scelto il gioco”

Leggi su newscronaca.myblog

(Di martedì 14 giugno 2022)Delè un fiume in pienail fidanzatoe durante la ventitreesima puntata de “dei” porta alla luce tutti i retroscena che nelle ultime settimane hanno dato il via a una profonda crisi tra i due. Come ricostruito nel corso della puntata in onda lunedì 13 giugno, prima del televoto che ha visto l’eliminazione definitiva della showgirl il ragazzo non si era apertamente schierato dalla sua parte, scatenando una dura reazione emersa in seguito al ritiro di. “Tra me e iltu haiile questo a me non sta bene”, esordiscerivolgendosi direttamente al compagno collegato dall’Honduras. ...