Lidi abusivi a Pozzuoli | 5 euro un lettino | 3 euro per un ombrellone tra rifiuti e bagni fantasma Bagnanti in scarse condizioni igieniche

(Di martedì 14 giugno 2022) Continua l’smo adopo il recente sequestro di uno deidella “Spiaggia delle Monachelle“. Un’intera area libera è completamente occupata da persone che offrono servizi abusivamente: “, sedia 1” – i prezzi affermati da uno dei gestori. Presenti anche delle cabine cone lavandini mal funzionanti, un idrante usato come doccia edi ogni tipo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

LeonardoMontef6 : Lidi Abusivi a Metaponto, i Carabinieri lo chieda alla Regione e alla capitaneria di Porto. Sono stati dati in conc… -

Il Fatto Quotidiano

presi d'assalto soprattutto nei week end e i parcheggiatoriprovano a 'sfruttare' la situazione . Fin dalle prime ore del mattino si aggirano nelle zone a ridosso deie adocchiato l'...Vorremmo far presente che da anni denunciamo l'utilizzo improprio di queste balaustre che sono state anche danneggiate per realizzare ingressia ormeggi o aillegali o anche sono state ... Lidi abusivi a Pozzuoli: 5 euro un lettino, 3 euro per un ombrellone tra rifiuti e bagni fantasma Un disagio bipartisan che attanaglia tutte le amministrazioni ormai da un decennio. Personale ridotto ai minimi termini e pochi controlli alimentano gli illeciti.Strisce blu sospese da oltre un anno e nelle aree di sosta spuntano i parcheggiatori abusivi. Accade a Torre Annunziata nell’area di parcheggio a ridosso del mare. Lidi presi d’assalto soprattutto nei ...