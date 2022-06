Libia: inviato speciale Italia incontra Haftar a Bengasi (Di martedì 14 giugno 2022) L'inviato speciale per la Libia del ministro degli Affari Esteri Italiano, Nicola Orlando, e l'Ambasciatore d'Italia a Tripoli, Giuseppe Buccino Grimaldi, hanno incontrato il generale Khalifa Haftar a ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 14 giugno 2022) L'per ladel ministro degli Affari Esterino, Nicola Orlando, e l'Ambasciatore d'a Tripoli, Giuseppe Buccino Grimaldi, hannoto il generale Khalifaa ...

Libia: inviato speciale Italia incontra Haftar a Bengasi L'inviato speciale per la Libia del ministro degli Affari Esteri italiano, Nicola Orlando, e l'Ambasciatore d'Italia a Tripoli, Giuseppe Buccino Grimaldi, hanno incontrato il generale Khalifa Haftar a ...