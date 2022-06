L'ex bullo è uno dei preferiti della serie. E i fan minacciano: se morirà faremo una rivoluzione (Di martedì 14 giugno 2022) Altro che Undici, o Dustin o la povera Max: l’idolo delle masse di Stranger Things è Steve Harrington, l’ex bullo di Hawkins, ex di Nancy e dotato di chioma che vale più di ogni effetto speciale della serie Netflix. Tanto amato che, dopo averlo visto quasi divorato dai pipistrelli mutanti alla fine del cosiddetto Primo Volume, Twitter è zeppo di commenti minacciosi: Steve deve sopravvivere a ogni costo. Ma facciamo un passo indietro: come mai un personaggio nato come il solito bullo dei teen drama americani, finito a fare il commesso in un noleggio di Vhs, è così popolare? Impersonato da Joe Keery (30 anni, attore, musicista, e unico maschio in mezzo a quattro sorelle), Steve è il redento che piace, con appunto un’evoluzione da “indifferente” a eroico protettore dei piccoli. Soprattutto di Dustin, con cui ha un ... Leggi su iodonna (Di martedì 14 giugno 2022) Altro che Undici, o Dustin o la povera Max: l’idolo delle masse di Stranger Things è Steve Harrington, l’exdi Hawkins, ex di Nancy e dotato di chioma che vale più di ogni effetto specialeNetflix. Tanto amato che, dopo averlo visto quasi divorato dai pipistrelli mutanti alla fine del cosiddetto Primo Volume, Twitter è zeppo di commenti minacciosi: Steve deve sopravvivere a ogni costo. Ma facciamo un passo indietro: come mai un personaggio nato come il solitodei teen drama americani, finito a fare il commesso in un noleggio di Vhs, è così popolare? Impersonato da Joe Keery (30 anni, attore, musicista, e unico maschio in mezzo a quattro sorelle), Steve è il redento che piace, con appunto un’evoluzione da “indifferente” a eroico protettore dei piccoli. Soprattutto di Dustin, con cui ha un ...

