Lewis Hamilton non alza bandiera bianca: “In Canada ci sarò” (Di martedì 14 giugno 2022) Mai arrendersi. Soprattutto se ti chiami Lewis Hamilton e se sei un ex campione del mondo in cerca di riscatto dopo un inizio catastrofico nel Mondiale 2022 di Formula 1. Il pilota inglese era uscito distrutto, a livello fisico, dall’ultimo Gran Premio dell’Azerbaijan accusando grandi problemi alla schiena. Colpa della Mercedes che soffre, ancora, del fenomeno dei sobbalzi che rendono (quasi) inguidabile la vettura e vanno a sollecitare fortemente il corpo del pilota. A fine corsa, il team principal della scuderia stellata, Toto Wolff, aveva aperto alla possibilità di un forfait dell’anglosassone per i guai fisici accusati in quel di Baku. Nelle ultime ore, però, l’ex pluricampione ha confermato la sua presenza nel prossimo appuntamento in Canada. Lewis Hamilton sarà presente su Mercedes nel Gran ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 14 giugno 2022) Mai arrendersi. Soprattutto se ti chiamie se sei un ex campione del mondo in cerca di riscatto dopo un inizio catastrofico nel Mondiale 2022 di Formula 1. Il pilota inglese era uscito distrutto, a livello fisico, dall’ultimo Gran Premio dell’Azerbaijan accusando grandi problemi alla schiena. Colpa della Mercedes che soffre, ancora, del fenomeno dei sobbalzi che rendono (quasi) inguidabile la vettura e vanno a sollecitare fortemente il corpo del pilota. A fine corsa, il team principal della scuderia stellata, Toto Wolff, aveva aperto alla possibilità di un forfait dell’anglosassone per i guai fisici accusati in quel di Baku. Nelle ultime ore, però, l’ex pluricampione ha confermato la sua presenza nel prossimo appuntamento insarà presente su Mercedes nel Gran ...

Pubblicità

sportal_it : F1, Lewis Hamilton oltre il dolore: messaggio alla Mercedes - fuoripistanet : Sebastian Vettel crede che senza la sua uscita di pista avrebbe potuto lottare contro Lewis Hamilton a Baku. Il ted… - Monygatt65 : Caro LEWIS grazie per la voglia di essere in Canada ma la tua salute è più importante ti amerò sempre come nelle fa… - infoitsport : F1, il 'calvario' di Lewis Hamilton rende sospettosi Horner e la Red Bull - itsSIRactually : Ogni tanto penso al fatto che lewis hamilton ascolta i fleetwood mac e mi viene voglia di fare un volo dal sesto piano -