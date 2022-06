Letta | “Alleanze? Lavoro ad alternativa Meloni-Salvini”

(Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – “Farò tutto il possibile per convincere gli elettori italiani a votare l’”. Così Enricoa Di Martedì su La7. “Sul tema delleio la penso così: io penso che per come è fatta la politica nel nostro Paese, se vogliamo esser vincenti e convincenti, noi non dobbiamo escludere nessuno di coloro che sono stati insieme nel sostegno al governo, durante la pandemia altrimenti si apre un’autostrada a”. “Da alcuni anni i partiti di centrodestra, se sommati tutti insieme, sono di più rispetto a un campo largo. Quindi noi abbiamo bisogno in questi mesi di lavorare e farlo rispetto a grandi temi sul futuro del nostro Paese”. “Ma i 5 Stelle sono scomparsi? Lo so, ma io mi pongo il problema non solo del Pd ...

AGI/Vista - "C'è un nome che è perfetto per tenere insieme un campo progressista e riformista che è Carlo Cottarelli. Se vuole fare veramente un lavoro di, lo facciamo in Lombardia. Tanto in Lombardia i Cinque stelle non ci sono più, quindi il problema non si pone. Poi se vogliono i Cinque stelle per ...