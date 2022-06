Letta: “Alleanze? Lavoro ad alternativa Meloni-Salvini” (Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – “Farò tutto il possibile per convincere gli elettori italiani a votare l’alternativa a Salvini e Meloni”. Così Enrico Letta a Di Martedì su La7. “Sul tema delle Alleanze io la penso così: io penso che per come è fatta la politica nel nostro Paese, se vogliamo esser vincenti e convincenti, noi non dobbiamo escludere nessuno di coloro che sono stati insieme nel sostegno al governo, durante la pandemia altrimenti si apre un’autostrada a Meloni e Salvini”. “Da alcuni anni i partiti di centrodestra, se sommati tutti insieme, sono di più rispetto a un campo largo. Quindi noi abbiamo bisogno in questi mesi di lavorare e farlo rispetto a grandi temi sul futuro del nostro Paese”. “Ma i 5 Stelle sono scomparsi? Lo so, ma io mi pongo il problema non solo del Pd ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – “Farò tutto il possibile per convincere gli elettori italiani a votare l’”. Così Enricoa Di Martedì su La7. “Sul tema delleio la penso così: io penso che per come è fatta la politica nel nostro Paese, se vogliamo esser vincenti e convincenti, noi non dobbiamo escludere nessuno di coloro che sono stati insieme nel sostegno al governo, durante la pandemia altrimenti si apre un’autostrada a”. “Da alcuni anni i partiti di centrodestra, se sommati tutti insieme, sono di più rispetto a un campo largo. Quindi noi abbiamo bisogno in questi mesi di lavorare e farlo rispetto a grandi temi sul futuro del nostro Paese”. “Ma i 5 Stelle sono scomparsi? Lo so, ma io mi pongo il problema non solo del Pd ...

Pubblicità

SarnoRaffaele : RT @jacopo_iacoboni: Letta in tv: ottimo sul posizionamento sull’aggressione russa in Ucraina (e meno male su questo che il Pd è guidato d… - ManginiE : RT @jacopo_iacoboni: Letta in tv: ottimo sul posizionamento sull’aggressione russa in Ucraina (e meno male su questo che il Pd è guidato d… - FedericoRamine1 : Segretario @EnricoLetta, alle prossime elezioni andiamoci con 4/5 proposte nette, chiare ed alleanze di conseguenza… - zazoomblog : Ultime Notizie – Letta: “Alleanze? Lavoro ad alternativa Meloni-Salvini” - #Ultime #Notizie #Letta: #“Alleanze? - lifestyleblogit : Letta: 'Alleanze? Lavoro ad alternativa Meloni-Salvini' - -