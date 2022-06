Lega, bilancio 2021 sorride a Salvini: tesoretto da 4,3 milioni in cassa (Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – La Lega per Salvini premier approva il bilancio 2021. Nel documento che AdnKronos ha potuto visionare in esclusiva, il partito di Salvini certifica conti in attivo. Al netto delle entrate e degli oneri di gestione il risultato economico della formazione di Salvini ha una avanzo di euro 1.540.857,45, rispetto ai soli 496mila della gestione precedente. Il totale del patrimonio è poi indicato in quasi 5 milioni di euro (4.940.037,80). Per il partito sovranista di Salvini si registra una liquidità di cassa pari a 4.251.031,86 euro, un tesoretto che è quasi tre volte maggiore dell’importo del bilancio precedente, fermo a 1.603mila euro, che aveva visto un crollo rispetto agli oltre ... Leggi su italiasera (Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – Laperpremier approva il. Nel documento che AdnKronos ha potuto visionare in esclusiva, il partito dicertifica conti in attivo. Al netto delle entrate e degli oneri di gestione il risultato economico della formazione diha una avanzo di euro 1.540.857,45, rispetto ai soli 496mila della gestione precedente. Il totale del patrimonio è poi indicato in quasi 5di euro (4.940.037,80). Per il partito sovranista disi registra una liquidità dipari a 4.251.031,86 euro, unche è quasi tre volte maggiore dell’importo delprecedente, fermo a 1.603mila euro, che aveva visto un crollo rispetto agli oltre ...

