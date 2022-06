Le sanzioni bloccano una turbina, Putin costretto a tagliare il gas del 40%. Autogol dell'Occidente (Di martedì 14 giugno 2022) Effetto imprevisto delle ritorsioni: Siemens non può consegnare un pezzo necessario al gasdotto Nord Stream e Mosca riduce il flusso all'Europa. Si cerca una soluzione, intanto il prezzo del metano sale ancora Leggi su huffingtonpost (Di martedì 14 giugno 2022) Effetto imprevistoe ritorsioni: Siemens non può consegnare un pezzo necessario al gasdotto Nord Stream e Mosca riduce il flusso all'Europa. Si cerca una soluzione, intanto il prezzo del metano sale ancora

Pubblicità

HuffPostItalia : Le sanzioni bloccano una turbina, Putin costretto a tagliare il gas del 40%. Autogol dell'Occidente - choLord97 : @FortresOccidens @michele_geraci Perciò incrementare il suo prezzo con le sanzioni che bloccano l'acquisto del gran… - lagoria : @AndreD81 @_Nico_Piro_ Questo se credi alle minchiate di Piro. Si prevede un calo del PIL di 20-30 punti. In ogni… - ngiulix : RT @mariosalis: LCI France intervista a un giornalista del Congo ' La vostra opinione sulla guerra ? ' Noi africani domandiamo che siano to… - marisavillani : RT @itsmeback_: Bloccano il grano per l'Africa con le sanzioni. Così tutti gli africani verranno in Europa ????? Non bastano quelli che ci h… -