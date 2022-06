Le parole del Papa sulla guerra in Ucraina non sono costruttive | anzi

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 14 giugno 2022) Ilalimenta confusione ed equivoci sull'aggresione russa all'e non aiuta a trovare soluzioni verso la pace riprendendo le solite, trite, tesiprovocazione commessa dalla Nato come presunta ragione della reazione russa. Peccato che una delle voci da cui ci si potrebbe aspettare una speciale capacità di intervento si perda dietro ad argomenti puramente polemici, non costruttivi, dietro al chiacchiericcio da talk. Le tre "cose" principali Fatto #1 Gazprom riduce le forniture (per lavori, dice). Approfittiamone, almeno per pareggiare parzialmente i conti con le ingiustizie subite dell'. Fatto #2 Mario Draghi in Israele, con iniziative per fermare lae rimettere in movimento il grano ucraino. Fatto #3 Nuovi sindaci interessanti. Oggi in pillole In ...