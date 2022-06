Le nuove metriche di Auditel fanno emergere i nuovi fenomeni Tv (Di martedì 14 giugno 2022) La tv tradizionale si è ristretta ItaliaOggi, pagina 16, di Claudio Plazzotta. La rivoluzione dei consumi televisivi inizia ad avere solide basi scientifiche grazie alle nuove rilevazioni di Auditel. C’è, ad esempio, la misurazione dello spostamento dalla tv tradizionale agli over the top che sembrano già valere quasi il 20% di share. E il dato che subito balza agli occhi è il calo del 18,5% dei telespettatori in prima serata in maggio: 20,1 milioni rispetto ai 24,7 milioni dello stesso mese del 2021 (anche nel raffronto con aprile 2022 il dato è inferiore dell’11,6%). Giù del 17,2% pure l’audience della tv tradizionale nelle 24 ore (8,4 milioni, rispetto ai 10,1 milioni del maggio 2021) e del 17,7% in seconda serata (9,8 milioni nel maggio 2022 in raffronto ai 12 milioni di 12 mesi prima). Rispetto ad aprile 2022, invece, il calo in maggio è del 12% ... Leggi su tvzoom (Di martedì 14 giugno 2022) La tv tradizionale si è ristretta ItaliaOggi, pagina 16, di Claudio Plazzotta. La rivoluzione dei consumi televisivi inizia ad avere solide basi scientifiche grazie allerilevazioni di. C’è, ad esempio, la misurazione dello spostamento dalla tv tradizionale agli over the top che sembrano già valere quasi il 20% di share. E il dato che subito balza agli occhi è il calo del 18,5% dei telespettatori in prima serata in maggio: 20,1 milioni rispetto ai 24,7 milioni dello stesso mese del 2021 (anche nel raffronto con aprile 2022 il dato è inferiore dell’11,6%). Giù del 17,2% pure l’audience della tv tradizionale nelle 24 ore (8,4 milioni, rispetto ai 10,1 milioni del maggio 2021) e del 17,7% in seconda serata (9,8 milioni nel maggio 2022 in raffronto ai 12 milioni di 12 mesi prima). Rispetto ad aprile 2022, invece, il calo in maggio è del 12% ...

