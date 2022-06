Le monete da 20 centesimi che vi rendono felici: queste valgono quasi 10 mila euro (Di martedì 14 giugno 2022) . Controllate se le avete a casa, potreste scoprire un tesoro La loro rarità e alcuni particolari introvabili possono renderle davvero merce preziosa per tutti i collezionisti e gli appassionati di numismatica. Date un’occhiata a questa lista per capire se ne L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 14 giugno 2022) . Controllate se le avete a casa, potreste scoprire un tesoro La loro rarità e alcuni particolari introvabili possono renderle davvero merce preziosa per tutti i collezionisti e gli appassionati di numismatica. Date un’occhiata a questa lista per capire se ne L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

ehydemetria : Stamattina al casello dell'autostrada dovevo pagare 2,20 euro. Ho messo una moneta da 2 euro e 2 monete da 10 cente… - Mantegnapittore : @santillana63 @DaniloMapelli +Sire, abbiamo finito i centesimi. -Tirate le monete da due €, andranno bene comunque. - FortunatiMarco : Io quando presto 19 centesimi all’eli per il metano (18,19 € per il pieno e al benzinaio facevano comodo le monete… - mcugallagher : non io aggirandomi per casa all’una di notte per raccogliere monete e raggiungere i 50 centesimi per bere un caffè domani mattina in ufficio - The_Last_Gasp : @matteosalvinimi Lo sconto? E chi lo paga lo sconto? Quei 25 centesimi che finiscono nelle tasche dei petrolieri da… -