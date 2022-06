Le incognite sul futuro del carro armato europeo (Di martedì 14 giugno 2022) L’invasione dell’Ucraina non ha solo riportato la guerra in Europa, ma anche un tipo di guerra convenzionale ritenuto ormai un retaggio del passato, ibridato con le nuove tecnologie disponibili alle forze armate contemporanee. Accanto ai droni e alla cyber-warfare, si sono affrontate le artiglierie, la fanteria meccanizzata e, naturalmente, i carri armati. Proprio questi ultimi si sono in qualche modo rivelati un vero e proprio simbolo del conflitto, con la resistenza ucraina in grado di distruggere un gran numero di questi mezzi grazie alle armi messe a disposizione dall’occidente. Di fronte a questi dati ambivalenti, l’Europa, che da tempo richiede la realizzazione di un carro armato comune, si trova a fare i conti con le insidie del progetto, tra l’urgenza di dotarsi di questi mezzi e i dubbi sulla loro effettiva utilità. I carri armati russi Le ... Leggi su formiche (Di martedì 14 giugno 2022) L’invasione dell’Ucraina non ha solo riportato la guerra in Europa, ma anche un tipo di guerra convenzionale ritenuto ormai un retaggio del passato, ibridato con le nuove tecnologie disponibili alle forze armate contemporanee. Accanto ai droni e alla cyber-warfare, si sono affrontate le artiglierie, la fanteria meccanizzata e, naturalmente, i carri armati. Proprio questi ultimi si sono in qualche modo rivelati un vero e proprio simbolo del conflitto, con la resistenza ucraina in grado di distruggere un gran numero di questi mezzi grazie alle armi messe a disposizione dall’occidente. Di fronte a questi dati ambivalenti, l’Europa, che da tempo richiede la realizzazione di uncomune, si trova a fare i conti con le insidie del progetto, tra l’urgenza di dotarsi di questi mezzi e i dubbi sulla loro effettiva utilità. I carri armati russi Le ...

