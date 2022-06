Le guerre si vincono a terra | ma per farlo serve personale L’audizione di Serino

(Di martedì 14 giugno 2022) Lesi combattono ormai nelle cinque dimensioni operative, ma si decidono sempre nella dimensione terrestre. Parola del capo di Stato maggiore dell’Esercito, generale Pietro, ascoltato in audizione alla commissione Difesa del Senato per affrontare la discussione sul disegno di legge n.2597 che rivede il modello delle Forze armate, a cui è collegata la delega al governo per la revisione dello strumento militare nazionale. “Il conflitto in Ucraina – ha proseguito il generale – conferma ancora una volta l’importanza dell’Esercito per la difesa, per il presidio e per il controllo del territorio”. L’aumento del contingente Di fronte a questi scenari, dunque, il generaleha auspicato la previsione di un aumento del contingente destinato all’Esercito di diecimila unità, “la risposta alle urgenti esigenze del presente ed un ...

icemastromatteo : @La_manina__ Resta il fatto che le guerre le vincono i potenti e le perdono i popoli. - riccardoweiss : @Stefano49507771 E accetti così passivamente??? Le guerre si vincono combattendo e sapendo perdere alcune battaglie. - Roberto20234879 : Ecco perché i russi vincono tutte le guerre....???? - virginiasacchi : Chi voleva affossare il #Referendum e cioè il #PD e #letta ha il 20% di consensi, quindi il mancato #QUORUM è colpa… - Angelo_MB : #Zelensky è in difficoltà da sempre... le guerre non si vincono con la propaganda... #OmnibusLa7 -

Avvenire

... le disgrazie, gli eventi luttuosi naturali, le) un modo per crescere, per individuare ... il mondo è andato sempre così, non si potrà mai cambiare,sempre gli stessi , nulla può essere ...... contendendosi isole e punti chiave: agiscono per riflesso condizionato, perché si è fatto sempre così, ma le vereoggi non si combattono con le navi, sio si perdono sul tavolo dell'... «In guerra anche chi vince, perde» Terzo assoluto, il locale Fabrizio Guerra, che affrontava la sfida con Giovanni Maifredini ... Tra le varie classi vanno citati Giacomo Gini e Maurizio Moroni che sulla Clio R3C hanno vinto al R3C a ...Qual è il bilancio del primo turno delle elezioni amministrative del 2022 Vediamo l'esito della tornata elettorale per il centrodestra e per il centrosinistra, ma anche per i singoli partiti.