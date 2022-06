"Le botte, poi quel biglietto. Ecco perché abbiamo creduto al rapimento" (Di martedì 14 giugno 2022) Dopo aver sentito la tragica notizia i nonni di Elena, la bimba che si pensava fosse stata rapita e che è stata trovata in un campo, hanno raggiunto il posto. "Era una bambina dolcissima. Sembra tutto molto strano" Leggi su ilgiornale (Di martedì 14 giugno 2022) Dopo aver sentito la tragica notizia i nonni di Elena, la bimba che si pensava fosse stata rapita e che è stata trovata in un campo, hanno raggiunto il posto. "Era una bambina dolcissima. Sembra tutto molto strano"

Pubblicità

LorisCavallett1 : RT @e_didone: Gli occupanti abusivi sono l’80 per cento, e via Bolla non è l’unico buco nero a Milano. Aler e Regione, che gestiscono le ca… - Jesus66253584 : Ma poi, seriamente, ci sono donne che hanno decine di referti medici a dimostrare le botte subite e non accade prop… - Anna60428530 : @paolo_figlia @Ponkia3 Esattamente quello che penso.L’evasione fiscale è una delle vere - Carmine54445889 : @antonio12659828 La storia purtroppo è questa, chiaro che tutti vorremmo la botte piena e la moglie ubriaca, ma se… - FedericoFistar1 : @jacopo_iacoboni Tu sei uno che se fa a botte frantuma le nocche dell' avversario con il naso...e poi te ne vanti pure! -