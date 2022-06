Le balene immagazzinano più anidride carbonica degli alberi Eppure dagli anni 50 a oggi è sopravvissuto solo il 10 per cento di animali marini di grandi dimensioni La navigatrice francese ci spiega come intervenire

Leggi su iodonna

(Di martedì 14 giugno 2022) Una balena blu immagazzina 33 tonnellate diall’anno.una. Lo fa grazie alla mole di fitoplancton che ingolla. Vive fino a 90(fatevi il conto). Poi muore, sprofonda sul fondale e vi resta per sempre: non saprà mai il bene che ha fatto a noi umani. Ovvero: ha attutito l’impatto di tutti quei gas rovesciati nell’atmosfera a danno del nostro clima (un albero, per dire, immagazzina in un anno22 chili di CO2) mentre viveva pacifica in un luogo a noi ignoto, o almeno meno noto di sicuro rispetto alla Luna. Fondali corallini e foreste tropicali guarda le foto ...