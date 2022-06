Le Aree Marine Protette unite per il futuro del Mediterraneo (Di martedì 14 giugno 2022) Da oggi, 14 giugno, e fino al 17 giugno, cento scienziati e manager di 13 Aree Marine Protette (AMP) e 18 paesi europei si incontreranno in Spagna per condividere i risultati di due importanti progetti europei Interreg Med: MPA NETWORKS e MPA Engage. Entrambi i progetti hanno un focus prioritario sulle Aree Marine Protette del Mediterraneo e si ispirano al concetto di rete quale elemento chiave per migliorare la gestione delle AMP stesse grazie ad un’efficace condivisione delle esperienze, il rafforzamento delle capacità e la capitalizzazione delle conoscenze. Due progetti che lanciano un importante messaggio politico, con il coinvolgimento di istituzioni pubbliche locali e nazionali, rappresentanti del settore privato, ONG e cittadini. Il meeting, in particolare, si ... Leggi su lopinionista (Di martedì 14 giugno 2022) Da oggi, 14 giugno, e fino al 17 giugno, cento scienziati e manager di 13(AMP) e 18 paesi europei si incontreranno in Spagna per condividere i risultati di due importanti progetti europei Interreg Med: MPA NETWORKS e MPA Engage. Entrambi i progetti hanno un focus prioritario sulledele si ispirano al concetto di rete quale elemento chiave per migliorare la gestione delle AMP stesse grazie ad un’efficace condivisione delle esperienze, il rafforzamento delle capacità e la capitalizzazione delle conoscenze. Due progetti che lanciano un importante messaggio politico, con il coinvolgimento di istituzioni pubbliche locali e nazionali, rappresentanti del settore privato, ONG e cittadini. Il meeting, in particolare, si ...

