Lavori terminati, riapre a Gandino la strada di Valpiana (Di martedì 14 giugno 2022) Sono terminati nella giornata di martedì 14 giugno i Lavori di pulizia e ripristino della sicurezza della strada di Valpiana, a monte di Gandino, chiusa dal 25 aprile per una frana fra la località Boda e la chiesetta di Santa Maria degli Angeli. Dalle 18 di martedì 14 giugno sarà ripristinata la viabilità e sarà quindi possibile sia per i proprietari e gli operatori agro-pastorali raggiungere le proprie abitazioni e baite, sia per gli escursionisti e appassionati arrivare a Malga Lunga (Rifugio Museo della Resistenza Bergamasca) Baita Monte Alto, Sparavera. Si ricorda che il transito lungo la carrabile che dal parcheggio Costa d'Olive sale verso la Malga Lunga, è possibile solo con apposito permesso. Per le aree di parcheggio in quota è necessario munirsi di "Gratta e Sosta", disponibili presso gli ...

