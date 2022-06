Lavatrice a noleggio: la rivoluzione che ti cambia la vita (Di martedì 14 giugno 2022) Una vera e propria rivoluzione, quella che arriverà anche in Italia a settembre 2022: una Lavatrice a noleggio, in casa propria ma senza doverla acquistare, pagando solamente un canone mensile in cui sono compresi anche manutenzione e detersivo. Scopriamo insieme tutto ciò che c’è da sapere sull’invenzione di Haier Washpass. Lavatrice a noleggio: cos’è e come funziona A partire dal prossimo settembre, in Italia si darà il via a un nuovo servizio che potrebbe rivoluzionare per sempre la vita quotidiana in pochissimi passi. Questo progetto innovativo, ideato da Haier Washpass, riguarda il noleggio di lavatrici attraverso un canone mensile per poter evitare l’acquisto dell’elettrodomestico. La soluzione potrebbe risultare ottima per chi non fa un uso ... Leggi su dilei (Di martedì 14 giugno 2022) Una vera e propria, quella che arriverà anche in Italia a settembre 2022: una, in casa propria ma senza doverla acquistare, pagando solamente un canone mensile in cui sono compresi anche manutenzione e detersivo. Scopriamo insieme tutto ciò che c’è da sapere sull’invenzione di Haier Washpass.: cos’è e come funziona A partire dal prossimo settembre, in Italia si darà il via a un nuovo servizio che potrebbe rivoluzionare per sempre laquotidiana in pochissimi passi. Questo progetto innovativo, ideato da Haier Washpass, riguarda ildi lavatrici attraverso un canone mensile per poter ere l’acquisto dell’elettrodomestico. La soluzione potrebbe risultare ottima per chi non fa un uso ...

