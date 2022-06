L'autrice di "Come uccidere tuo marito" lo ha fatto davvero: condannata all'ergastolo (Di martedì 14 giugno 2022) La scrittrice statunitense Nancy Crampton Brophy è stata condannata all'ergastolo, perché giudicata colpevole dal tribunale di Portland (Oregon) dell'omicidio di suo marito. La donna, 71 anni, autrice di un saggio scritto nel... Leggi su europa.today (Di martedì 14 giugno 2022) La scrittrice statunitense Nancy Crampton Brophy è stataall', perché giudicata colpevole dal tribunale di Portland (Oregon) dell'omicidio di suo. La donna, 71 anni,di un saggio scritto nel...

