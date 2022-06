Laura Cremaschi in costume | fans in delirio | ”Vestiti | mi viene un infarto!” – FOTO

Leggi su sportnews.eu

(Di martedì 14 giugno 2022) . Utenti impazziti per la forma fisica della bella bionda romana. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAMè riconosciuta come una delle italiane più belle del momento. Da anni in netta crescita sui social, la bella bionda romana è Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.