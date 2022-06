Latina, continua a perseguitare la ex nonostante il divieto di avvicinamento: arrestato (Di martedì 14 giugno 2022) Latina – Nel tardo pomeriggio di ieri gli agenti della Squadra Volante di Latina hanno tratto in arresto l’autore delle continue e ripetute condotte moleste ai danni della sua ex fidanzata. La vicenda è stata attentamente esaminata dai poliziotti della Questura, coordinati dal Procuratore Aggiunto di Latina Dr. Carlo Lasperanza che, una volta acquisiti tutti i necessari atti di indagine ed i relativi riscontri forniti dagli investigatori, ha richiesto al Giudice per le Indagini Preliminari di adottare una misura cautelare, avendo rilevato come il molestatore seriale non avesse alcuna intenzione di interrompere le proprie azioni illecite. Il G.I.P., condividendo le argomentazioni della Procura e ritenendo concreto il pericolo di reiterazione di analoghe condotte delittuose da parte dell’uomo – che ha evidenziato un’assoluta incuranza ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 14 giugno 2022)– Nel tardo pomeriggio di ieri gli agenti della Squadra Volante dihanno tratto in arresto l’autore delle continue e ripetute condotte moleste ai danni della sua ex fidanzata. La vicenda è stata attentamente esaminata dai poliziotti della Questura, coordinati dal Procuratore Aggiunto diDr. Carlo Lasperanza che, una volta acquisiti tutti i necessari atti di indagine ed i relativi riscontri forniti dagli investigatori, ha richiesto al Giudice per le Indagini Preliminari di adottare una misura cautelare, avendo rilevato come il molestatore seriale non avesse alcuna intenzione di interrompere le proprie azioni illecite. Il G.I.P., condividendo le argomentazioni della Procura e ritenendo concreto il pericolo di reiterazione di analoghe condotte delittuose da parte dell’uomo – che ha evidenziato un’assoluta incuranza ...

Pubblicità

ilfaroonline : Latina, continua a perseguitare la ex nonostante il divieto di avvicinamento: arrestato - glibralato : provincia di Latina è terza per votanti nel Lazio ma scende dal 68,31 al 61,01% registrando però il calo maggiore d… - GOTH4NSE : cosa più esilarante vista oggi: mio fratello che entra in camera mia per cercare una commedia latina che deve legge… - Latina_Oggi : Covid Latina, sono 270 i nuovi positivi in provincia Il virus continua a circolare. Poche quarte dosi e troppe rei… - dmdarpizio : @minomazz @beppesevergnini Gli Usa hanno fatto diverse nefandezze in America Latina. Negli ultimi anni però il quad… -