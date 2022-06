L’asta per il cricket indiano è finita con la (mezza) vittoria di Disney (Di martedì 14 giugno 2022) Disney ottiene una vittoria parziale con l’accordo sui diritti di trasmissione del cricket indiano Financial Times, pagina 6, di Anna Nicolau, Sara Germano e Benjamin Parkin. Disney si è aggiudicata i diritti di trasmissione televisiva delle partite di cricket della Indian Premier League per i prossimi cinque anni in un accordo del valore di circa 3 miliardi di dollari, secondo quanto riferito da persone a conoscenza della questione. Tuttavia, la società ha perso i diritti di streaming delle partite a favore di Viacom18, una joint venture tra Reliance Industries, Paramount e un gruppo di investitori di James Murdoch. Viacom18 si è aggiudicata i diritti di streaming in India per circa 2,6 miliardi di dollari. La televisione rimane il modo principale per guardare l’IPL, ma si prevede ... Leggi su tvzoom (Di martedì 14 giugno 2022)ottiene unaparziale con l’accordo sui diritti di trasmissione delFinancial Times, pagina 6, di Anna Nicolau, Sara Germano e Benjamin Parkin.si è aggiudicata i diritti di trasmissione televisiva delle partite didella Indian Premier League per i prossimi cinque anni in un accordo del valore di circa 3 miliardi di dollari, secondo quanto riferito da persone a conoscenza della questione. Tuttavia, la società ha perso i diritti di streaming delle partite a favore di Viacom18, una joint venture tra Reliance Industries, Paramount e un gruppo di investitori di James Murdoch. Viacom18 si è aggiudicata i diritti di streaming in India per circa 2,6 miliardi di dollari. La televisione rimane il modo principale per guardare l’IPL, ma si prevede ...

