L'Argentina premia Zanetti come ambasciatore in Italia

L'Argentina ha presentato in Italia il suo "Marchio Paese" per promuovere gastronomia, cultura e le proprie mete turistiche nel mondo, premiando Javier Zanetti come "Country Brand Ambassador Argentina". «Stiamo facendo un tour internazionale per mostrare il potenziale dell'Argentina, tutte le caratteristiche peculiari che il Paese possiede e, su questa linea, stiamo mappando i vari ristoranti

