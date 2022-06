L’Argentina è ancora ossessionata dalle Falkland/Malvinas (Di martedì 14 giugno 2022) Quarant'anni dopo la fine della guerra con il Regno Unito le rivendicazioni di sovranità sulle isole sono dappertutto Leggi su ilpost (Di martedì 14 giugno 2022) Quarant'anni dopo la fine della guerra con il Regno Unito le rivendicazioni di sovranità sulle isole sono dappertutto

Pubblicità

ilpost : L’Argentina è ancora ossessionata dalle Falkland/Malvinas - sportli26181512 : Veron: 'Dybala con Lautaro, coppia da tango. E di Paulo non avete ancora visto il top...': Veron: 'Dybala con Lauta… - ParliamoDiNews : DIARIO ARGENTINA/ L`attentato del 1976 che ancora non dà pace al Paese #diario #argentina/ #lattentato #pace… - _heresallie : @valab91 I know ?? da quello che ho letto Kampa dovrebbe tornare per la 2º ma non so perché mancano tipo 3-4 tedesch… - 76Pier : @Pontifex_it @wto L'africa non vuole i vaccini non l'hai ancora capito? Intanto ricordati dell'Argentina che ti stanno aspettando -