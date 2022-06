L' analisi elettorale del direttore Vecchi | “Solo il centrodestra e Fratelli d' Italia possono cantar vittoria”

Leggi su iltempo

(Di martedì 14 giugno 2022) Che cosa significa per ilquestaalle elezioni amministrative? È un asso nella manica e si procede uniti oppure è l'inizio della fine? Le domande sono poste alde Il Tempo Davidenel corso dell'edizione del 14 giugno di Tagadà, il talk show pomeridiano di La7 condotto da Tiziana Panella, che cerca risposte sul futuro del: “Non è una domanda facile. Silvio Berlusconi è riuscito a concludere questo incontro di Arcore di poche settimane fa dopo 108 giorni in cui Giorgia Meloni e Matteo Salvini neanche si incontravano. Quello è stato il primo passaggio. Sicuramente il voto è importante per due aspetti.d'ha avanzato in alcuni territori, soprattutto al Nord, ma a Catanzaro ha preso quei voti che sono stati ...