Lady Gaga potrebbe essere la nuova Harley Quin in Joker 2

Leggi su diredonna

(Di martedì 14 giugno 2022) Dopo A Star in Born e il biopic di House of Gucci,recitare ancora in un grande set di prestigio e questa voltaquello di2. L’attrice e cantante pare, infatti, in trattativa per interpretare l’iconican in: Folie à Deux, il sequel del film di successo del regista Todd Phillips del 2019. Vi raccomandiamo... Le cose da sapere su, il film pluripremiato con JoaPhoenix La notizia viene riportata dal The Hollywood Reporter, che cita alcune fonti secondo le quali il secondo capitolo sul clown di Gotham City...