La scommessa sbagliata di Conte e Salvini: fare l'occhiolino a Putin alle elezioni non paga

Uno dei motivi della svolta gialloverde verso il pacifismo estremo era la necessità per i due leader di risalire nei sondaggi. Ebbene, le urne hanno dimostrato che agli italiani del viaggio a Mosca di Salvini interessa poco o nulla. Occhio invece agli effetti della guerra: potere d'acquisto e salari

