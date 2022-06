La regina Elisabetta si vendica, sgarbo contro Meghan: svelato il retroscena privato (Di martedì 14 giugno 2022) Il gesto della regina Elisabetta è stato poco garbato, escono adesso i retroscena privati sull’accaduto: Meghan mortificata Meghan Markle (Instagram)Qualche giorno fa tutti i tabloid inglesi raccontavano dell’incontro tra la regina Elisabetta e la piccola Lilibet in occasione del suo primo compleanno. La bambina, figlia del secondogenito di Carlo, non aveva ancora mai messo piede sul suolo inglese. I duchi di Sussex hanno così voluto approfittare del giorno di compleanno per permettere alla bisnonna di salutare la nuova arrivata della famiglia. In quel giorno sono state molte le critiche perché la regina ha preferito non permettere scatti fotografici ai professionisti, rifiutando anche lo scatto con Lilibet tanto voluto dai genitori ... Leggi su direttanews (Di martedì 14 giugno 2022) Il gesto dellaè stato poco garbato, escono adesso iprivati sull’accaduto:mortificataMarkle (Instagram)Qualche giorno fa tutti i tabloid inglesi raccontavano dell’intra lae la piccola Lilibet in occasione del suo primo compleanno. La bambina, figlia del secondogenito di Carlo, non aveva ancora mai messo piede sul suolo inglese. I duchi di Sussex hanno così voluto approfittare del giorno di compleanno per permettere alla bisnonna di salutare la nuova arrivata della famiglia. In quel giorno sono state molte le critiche perché laha preferito non permettere scatti fotografici ai professionisti, rifiutando anche lo scatto con Lilibet tanto voluto dai genitori ...

