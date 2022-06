La pessima idea di presentare Andrea Pirlo ai tifosi come Il Padrino (Di martedì 14 giugno 2022) Andrea Pirlo torna su una panchina. Dopo l’esperienza alla Juventus e un anno di stop, il campione del Mondo del 2006 si rigetta nella mischia. Ma non in Italia, la Serie A può aspettare. Pirlo, infatti, (che anche da calciatore ha scelto di fare un'esperienza all'estero andando a giocare negli Usa con i New York FC) ha deciso di accettare l’offerta del Karagumruk, un club con sede nella città di Istanbul e che milita da sole due stagioni nella massima serie del campionato turco. come ormai accade in qualunque squadra, per annunciare ai tifosi l’ufficialità dell’ingaggio del nuovo allenatore, anche la dirigenza del Karagumruk ha deciso di affidarsi ai social. Così, ecco Andrea Pirlo in versione Don Vito Corleone (il personaggio immaginario creato dalla penna di Mario ... Leggi su gqitalia (Di martedì 14 giugno 2022)torna su una panchina. Dopo l’esperienza alla Juventus e un anno di stop, il campione del Mondo del 2006 si rigetta nella mischia. Ma non in Italia, la Serie A può aspettare., infatti, (che anche da calciatore ha scelto di fare un'esperienza all'estero andando a giocare negli Usa con i New York FC) ha deciso di accettare l’offerta del Karagumruk, un club con sede nella città di Istanbul e che milita da sole due stagioni nella massima serie del campionato turco.ormai accade in qualunque squadra, per annunciare ail’ufficialità dell’ingaggio del nuovo allenatore, anche la dirigenza del Karagumruk ha deciso di affidarsi ai social. Così, eccoin versione Don Vito Corleone (il personaggio immaginario creato dalla penna di Mario ...

