La nonna paterna di Elena Del Pozzo: “La madre la picchiava anche davanti a me” | VIDEO (Di martedì 14 giugno 2022) C’è una testimonianza che arricchisce il racconto intorno alla tragedia di Elena Del Pozzo, la bimba di cinque anni trovata morta a Mascalucia, in provincia di Catania. È quella della nonna materna, Rosaria Testa, che ha raccontato ai giornalisti alcune dinamiche interne alla famiglia. “Una volta, dopo che mio figlio l’ha lasciata, lei (la madre, Martina Patti, 23 anni, ndr) si comportava da pazza, alzava le mani su di lui. Lui l’ha afferrata e le ha detto ‘fermati, ormai è finita, ci siamo lasciati, basta’. Lei è andata a casa, con un livido sul braccio, è andata in ospedale, si è fatta dare 30 giorni di prognosi, poi è andata dai carabinieri e l’ha denunciato dicendo che lui la maltrattava”. “davanti a me ha dato botte alla bambina – ha aggiunto – una volta mio figlio mi ha raccontato e mi ha inviato ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) C’è una testimonianza che arricchisce il racconto intorno alla tragedia diDel, la bimba di cinque anni trovata morta a Mascalucia, in provincia di Catania. È quella dellamaterna, Rosaria Testa, che ha raccontato ai giornalisti alcune dinamiche interne alla famiglia. “Una volta, dopo che mio figlio l’ha lasciata, lei (la, Martina Patti, 23 anni, ndr) si comportava da pazza, alzava le mani su di lui. Lui l’ha afferrata e le ha detto ‘fermati, ormai è finita, ci siamo lasciati, basta’. Lei è andata a casa, con un livido sul braccio, è andata in ospedale, si è fatta dare 30 giorni di prognosi, poi è andata dai carabinieri e l’ha denunciato dicendo che lui la maltrattava”. “a me ha dato botte alla bambina – ha aggiunto – una volta mio figlio mi ha raccontato e mi ha inviato ...

