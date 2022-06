"La mossa del cavallo": Harry, il disastro sul campo di polo in mondovisione (Di martedì 14 giugno 2022) Il principe Harry è caduto da cavallo durante una partita di polo al Santa Barbara polo and Racquet Club in California. Dopo il brutto incidente, però, il principe è comunque riuscito ad alzarsi e a proseguire il gioco. Alcune immagini drammatiche mostrano il Duca di Sussex che viene scaraventato per terra mentre altri giocatori corrono verso di lui per aiutarlo e verificare le sue condizioni. Alla fine si vede il 37enne che prova a stabilizzarsi sulle ginocchia prima di proseguire con un altro cavallo. Nonostante questo, però, alla fine la sua squadra ha perso la partita 12-11. In ogni caso Harry non è sembrato dispiaciuto per il risultato: lo si è visto uscire dal club con alcuni amici, tra cui la seconda classificata degli idol americani Katharine McPhee, 38 anni, il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) Il principeè caduto dadurante una partita dial Santa Barbaraand Racquet Club in California. Dopo il brutto incidente, però, il principe è comunque riuscito ad alzarsi e a proseguire il gioco. Alcune immagini drammatiche mostrano il Duca di Sussex che viene scaraventato per terra mentre altri giocatori corrono verso di lui per aiutarlo e verificare le sue condizioni. Alla fine si vede il 37enne che prova a stabilizzarsi sulle ginocchia prima di proseguire con un altro. Nonostante questo, però, alla fine la sua squadra ha perso la partita 12-11. In ogni casonon è sembrato dispiaciuto per il risultato: lo si è visto uscire dal club con alcuni amici, tra cui la seconda classificata degli idol americani Katharine McPhee, 38 anni, il ...

Pubblicità

DALLAPARTEDELT2 : @CarloCalenda @DavideConti14 Io avrei votato Ferrandelli e nonostante questo penso che sia esattamente così, hai re… - aletto78 : RT @AdmiralReloade1: C'è un'altra notizia che vi sfugge, ormai l'euro vale come un dollaro bucato, ecco perchè la Lagarde vuole alzare il c… - marco061066 : RT @AdmiralReloade1: C'è un'altra notizia che vi sfugge, ormai l'euro vale come un dollaro bucato, ecco perchè la Lagarde vuole alzare il c… - RitaamariaB : RT @AdmiralReloade1: C'è un'altra notizia che vi sfugge, ormai l'euro vale come un dollaro bucato, ecco perchè la Lagarde vuole alzare il c… - EmyRoyaleagle : RT @AdmiralReloade1: C'è un'altra notizia che vi sfugge, ormai l'euro vale come un dollaro bucato, ecco perchè la Lagarde vuole alzare il c… -