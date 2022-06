La morte della piccola Elena | il video della mamma che la prende all' asilo

Pubblicità

zaiapresidente : ? Si celebra oggi S. Antonio da Padova, patrono della città e venerato da milioni di fedeli nel mondo. L'arca di m… - Giorgiolaporta : Ridete della morte di #Montagnier; state zitti se un 18enne senza mascherina subisce un TSO; fate la ola se un non… - robertosaviano : Cosimo Di Lauro è stato il Generale di una delle più feroci guerre fra organizzazioni criminali: la faida di Scampi… - GZarrino : RT @ParcodiGiacomo: 'Si fa sempre più forte la tentazione dell'#eutanasia, cioè di impadronirsi della morte, procurandola in anticipo e pon… - argentofisico : RT @OrtigiaP: Pm smontano 2 anni di messinscena: Morti di altro non per 'Covid'Un conto è una morte per Covid, ben altro una morte con Covi… -

...come la mia libera. In quest'ultimo giorno ho festeggiato con un pasto sfizioso e ottimi nettari di Bacco, gustando per l'ultima volta vini e cibi che mi piacciono. Questa semplice festa...La valanga che il 18 gennaio del 2017 ha travolto l'hotel di Rigopiano provocando ladi 29 persone non fu innescata dalle scosse di terremoto che quel giorno interessarono l'...l'anno...I risultati dell’autopsia svolta sul corpo del ragazzo 15enne, morto dopo il pranzo all you can eat al ristorante: “Tossinfezione ...Ed è da confermare anche il posto in cui la donna avrebbe ucciso: Elena sarebbe stata colpita a morte in casa dalla madre che avrebbe poi portato e nascosto il corpo della piccola in un vicino terreno ...